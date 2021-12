James Correia anuncia saída do governo de Rui Costa

O secretário de Desenvolvimento Econômico James Correia confirmou sua saída do governo de Rui Costa (PT). Correia disse que comunicou o governador da sua intenção de deixar a pasta na semana passada. De acordo com ele, desde o início estava acertado que ele não ficaria até o final do mandato do petista, mas a crise econômica acabou precipitando a sua saída.

Correia, que também é empresário, explicou que resolveu deixar a secretaria para comandar projetos na área de energia. Ele nega que sua decisão foi motivada por divergências com a administração.

O secretário não informou como vai deixar o governo, nem quem será seu substituto. Correia fez parte da equipe do ex-governador Jaques Wagner e era o secretário com mais tempo atuando no governo estadual.

Essa é a segunda baixa na gestão de Rui. A primeira foi Fernanda Mendonça, da Agricultura.

