Jair Bolsonaro se reúne com assessor de Segurança Nacional dos EUA

O assessor de Assuntos de Segurança Nacional dos Estados Unidos, John Bolton, está reunido na manhã desta quinta-feira, 29, com o presidente eleito, Jair Bolsonaro. Ele chegou às 7h acompanhado do diretor de imprensa, Garrett Marquis; do diretor de Negócios do Hemisfério Oeste, Mauricio Claver-Carone; do diretor para o Brasil, David Schnier; e do Encarregado de Negócios, Bill Popp.

Também participam do encontro, como divulgado por Bolsonaro no Twitter, os futuros ministros das Relações Exteriores, embaixador Ernesto Araújo; da Defesa, general Fernando Azevedo e Silva; e do Gabinete de Segurança, general Augusto Heleno. O filho do presidente eleito, Flávio Bolsonaro, eleito senador pelo Rio de Janeiro, também está presente.

Antes da reunião, foi servido um café da manhã informal. A agenda não foi divulgada, mas, pelo Twitter, Bolton disse que “compartilhamos muitos interesses bilaterais e trabalharemos de forma próxima para expandir a liberdade e a prosperidade por todo o continente americano”.

Uma muito producente e grata reunião com o Conselheiro de Segurança Nacional dos EUA, John Bolton. Estive acompanhado de nosso futuro Ministro da Defesa (General Fernando), Relações Exteriores (Ernesto Araújo) e com o Chefe do Gabinete de Segurança Institucional (General Heleno). pic.twitter.com/0AWhsJKXTf — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) 29 de novembro de 2018

