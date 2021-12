Ivana Bastos critica posição de empresários contrários ao leilão da Fiol

A deputada estadual Ivana Bastos (PSD) criticou os empresários contrários ao leilão da Ferrovia de Integração Oeste-Leste (Fiol), entre as cidades de Ilhéus e Caetité, na Bahia. Segundo ela, grupos empresariais se articulam para sabotar o leilão marcado para o dia 8 de abril.

“Esses últimos acontecimentos só corroboram para mostrar que lutamos contra inimigos do povo baiano, grupos que estão agindo todos esses anos, dificultando e criando barreiras em benefício próprio. Além dos desgastantes entraves burocráticos do próprio sistema brasileiro, ainda temos que travar uma batalha contra grupos que querem garantir o monopólio do modal ferroviário baiano e impedir a concorrência na comercialização do minério de ferro e de grãos, em detrimento do desenvolvimento do estado, da geração de emprego e renda para as famílias”, afirmou, por meio de sua assessoria.

Ivana disse que vai continuar defendendo o projeto, que é considerado pelo Ministério da Infraestrutura, um importante corredor de escoamento de minério de ferro. De acordo com a pasta, estudos preveem uma carga transportada de 18,4 milhões de toneladas nos primeiros anos de operação, podendo chegar a 41,2 milhões de toneladas em 2035. A expectativa é que sejam gerados mais de 65 mil empregos diretos, indiretos e efeito-renda.

“São 10 anos lutando pela Fiol. Não é um trabalho fácil e sei que não será. Já consegui colocar o TCU, o IBAMA, a Valec e uma comitiva de deputados estaduais e federais na mesma mesa para resolver problemas graves e vou continuar fazendo o que for preciso para defender a Fiol. Quero que saibam que aqui na Bahia, a Fiol tem incentivadores do projeto, e essa iniciativa contrária à ferrovia é uma agressão ao povo baiano”, disse a deputada.

