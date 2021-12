Itamaraty critica decisão de El Salvador de suspender contatos oficiais com País

Em mais uma resposta a acusações de ilegitimidade do novo governo brasileiro, agora por parte do governo de El Salvador, que decidiu suspender contatos oficiais com o Brasil, o ministério das Relações Exteriores divulgou nesta segunda-feira, 16, uma nota em que afirma que a decisão daquele país "revela amplo e profundo desconhecimento sobre a Constituição e a legislação brasileiras, sobre o rito aplicável em processos de impedimento e sobre o pleno funcionamento das normas e instituições democráticas do país."

A nota diz ainda que os equívocos de El Salvador causam estranheza, dada a intensidade das relações econômicas e pelo fato de aquele país ser "o maior beneficiário de cooperação técnica brasileira em toda a América Central."

"Por isso tudo o Governo brasileiro espera que o governo de El Salvador reconsidere sua posição, com base em avaliação objetiva e factual da realidade, e em respeito às instituições brasileiras e aos princípios que têm regido as relações entre os dois países."

