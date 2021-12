Itamar será velado com honras de chefe de estado

A assessoria de imprensa do ex-presidente da República e senador Itamar Franco, falecido nesta manhã no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, informou que o cerimonial do Palácio do Planalto assumiu a organização do velório, que terá honras de chefe de Estado. O corpo de Itamar será levado para o crematório de Contagem na segunda-feira, no final da tarde, onde haverá uma cerimônia íntima para parentes e amigos do ex-presidente. A assessoria disse ainda que a presidente Dilma Rousseff deve ir ao velório de Itamar em Belo Horizonte, na segunda-feira (4), que ocorrerá após cerimônia em Juiz de Fora. A presença de Dilma ao velório do ex-presidente Itamar ainda não foi confirmada pelo Planalto.

