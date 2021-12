"Isso não é golpe", diz Aécio Neves sobre impeachment

O presidente do PSDB, senador Aécio Neves (MG), afirmou que recebeu com "absoluta naturalidade" a decisão do presidente da Câmara, Eduardo Cunha (PMDB-RJ), na abertura do processo de impeachmen contra a presidente Dilma. "Nós apoiamos a proposta do impeachment, isso não é golpe", afirmou.

"Processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff era esperado"#EquipeAN https://t.co/UywTu1KVVJ — Aécio Neves (@AecioNeves) 2 dezembro 2015

"Não é algo que me traga felicidade. Ninguém torce para que um país viva nas condições que o Brasil está vivendo hoje. Portanto, a responsabilidade pelo início do processo de impeachment está longe de ser da oposição. É desse governo, por seus equívocos e por suas irresponsabilidades", disse o tucano.

O senador, adversário de Dilma nas eleições em 2014, afirmou que é "extremamente consistente" a peça produzida pelos juristas Miguel reale Jr. e Hélio Bicudo, fundador do PT, que deu origem ao pedido do impeachment. "O que existe nesse momento é o sentimento da prudência para que o processo tenha o trâmite adequado e a presidente apresente suas justificativas", destacou.

