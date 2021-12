Isidório volta a atacar Plano de Educação

Depois de acusar a Secretaria de Educação do Estado de "botar a viadagem" como tema de discussão nas escolas, o deputado Pastor Isidório de Santana (PDT) pré-candidato à prefeitura de Salvador, o parlamentar voltou a criticar o Plano Estadual de Educação que vai ser debatido e votado na Assembleia Legislativa. "Não posso permitir que o Plano de Educação venha viciado, que queiram tornar o banheiro feminino das escolas um lugar promíscuo sem gênero definido", discursou ontem na Casa o deputado. Numa sessão do mês passado, a Mesa Diretora da Assembleia mandou retirar dos anais termos como chulos como "xereca" usados pelo deputado em outro discurso crítico ao mesmo tema.

Ele foi repreendido por deputados da base de apoio do governador Rui Costa (PT) de quem o próprio Isidório segue a liderança. A deputada Luiza Maia (PT) considerou a fala do colega de "aberração". Rosemberg Pinto, líder do PT na Casa lembrou que alguém que quer ser prefeito de Salvador não pode "descer o debate a esse nível". Já o deputado Joseildo Ramos (PT) criticou o "dogmatismo" de Isidório questionando: "Como a Bahia pode ter uma escola que não reconheça a complexidade do gênero humano? É um assunto sério que não pode ser discutido tendo como base dogmas, pois isso é hipocrisia. Precisamos ouvir a angustia dos que sofrem".

No Plano Estadual de Educação formulado pelo governo se estimula "a criação de programas de formação de professores da Educação Básica, em todas as suas etapas, níveis e modalidades, que contribuam para uma cultura de respeito aos direitos humanos, visando ao enfrentamento do trabalho infantil, do racismo, do sexismo, da homofobia e de outras formas de discriminação" e assegura que "as questões de diversidade cultural-religiosa, de gênero, diversidade e orientação sexual sejam tratadas como temáticas nos currículos de formação inicial e continuada de professores, sob égide do Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos e das diretrizes nacionais para a educação em direitos humanos emanadas pelo Conselho Nacional de Educação".

adblock ativo