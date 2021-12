Isidório diz que Osvaldo Barreto queria fazer "escolinha da homossexualidade"

Em discurso inflamado na tribuna da Assembleia Legislativa da Bahia (AL-BA), nesta terça-feira, 12, o deputado estadual Sargento Isidório (PDT), pré-candidato à prefeitura de Salvador, afirmou que o ex-secretário da Educação, Osvaldo Barreto estava "enganando o governador Rui Costa (PT) por estar querendo fazer escolinha da homossexualidade".



A afirmação do deputado ocorreu pelo fato de, segundo ele, o Plano Estadual de Educação (PNE) abordar o tema da homossexualidade. Ele chegou a utilizar palavras deselegantes ao se referir ao órgão genital feminino, como "xereca".



"Por todo respeito que tenho aos gays e lésbicas, bi, tri, quadri, sei que são possuidores de direitos, já estão na Constituição. Mas não se pode ter uma constituição só para gay, daqui a puco vai ter cidade só para gay. É um equívoco do plano estadual, desrespeitando o plano nacional, que já aprovado e não prevê isso de gay", disse Isidório.



Ele afirmou ainda que o PNE da Bahia "incentiva a homossexualidade". Barreto pediu demissão do cargo na última semana por desgastes à frente da secretaria, segundo informações de fontes ligadas ao governo.



"Não vou aceitar que homem nenhum coloque dentro das escolas uma metodologia sexual como biombo para pregar o homossexualismo nas escolas. Deus criou macho e fêmea, que faz sexo por ordenança de Deus, com pênis e vagina".



A fala de Isidório provocou a revolta de diversos deputados, que criticaram o pedetista, entre eles o deputado Adolfo Menezes (PSD), que presidia a sessão. O deputado Paulo Rangel (PT) pediu que fossem retiradas das notas taquigráficas as "palavras de baixo calão" ditas por Isidório no seu pronunciamento, o que foi atendido por Adolfo Menezes.



"Não só pelo discurso homofóbico, mas é uma questão moral. Temos aqui crianças, trabalhadores, senhoras, pessoas de bem. Não podemos comungar com os termos usados aqui. Não só discordo das palavras como foram ditas, mas também em relação à tese. São termos imorais", disse Rangel.



"Essa Casa não pode concordar que use esses termos baixos. O senhor denigre essa Casa. A sua forma de se expressão não condiz com essa Casa", disse Menezes.



Isidório, por sua vez, respondeu às críticas dos colegas afirmando que "termos baixos não é do meu costume". "Respeito esse parlamento! Quero dizer que o que envergonha essa nação não é o que eu defendo, mas a corrupção, que extrapola partido político. Já vi aqui termos piores e ninguém falou nada", afirmou.

