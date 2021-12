Isidório critica folia: "Só estão dando o que é de César"

O deputado estadual Pastor Sargento Isidório (PROS), também pré-candidato, afirma que irá participar do Carnaval todos os dias, inclusive na abertura oficial. No entanto, ele diz que não irá curtir a festa, mas fazer campanha contra as drogas e a violência e a favor da segurança pública. Além dos circuitos tradicionais, diz que vai aos bairros, como Periperi e Liberdade. "Onde tiver juventude tentando se distrair, vou dar conselho para não se destruir".

Desapontado com a negativa da criação do Cristoval, o carnaval dos evangélicos, Isidório criticou a ausência de espaço para os "crentes também pularem. O que eu quero é o 'espiritoval', a festa do espírito. Jesus disse: dai a César o que é de César, e dai a Deus o que é de Deus. O que estamos vendo é que só estão dando o que é de César e o povo de Deus não tem direito a nada, só paga imposto".

Resistência

O pré-candidato do PSOL, Fábio Nogueira, conta que irá participar da Mudança do Garcia e fará atividades nos circuitos, mas a agenda ainda não foi fechada. "Nos bairros há coisas importantes acontecendo, como no Nordeste de Amaralina. É uma festa popular, mas também é momento de resistência, marcado por uma série de expressões, e os candidatos devem se somar a ela", disse.

