Isenção do metrô passa com ônibus rápido

A Câmara de Salvador aprovou por 39 x 3 votos projeto que dá isenção do Imposto Sobre Qualquer Natureza (ISS) a empresas envolvidas no processo de construção e operação do metrô. Foi aprovado também, por 41 x 1 empréstimo de R$ 550 milhões da Caixa Econômica para o Bus Rapid Transit (BRT).



A aprovação do projeto de isenção do ISS foi resultado de processo iniciado há três semanas e que teve dois adiamentos de votação, devido à resistência de vereadores do chamado "baixo clero". O projeto do Executivo municipal foi encaminhado ao legislativo em maio.



Estratégia

Para facilitar negociações com os vereadores, a articulação política do governo municipal promoveu a "votação casada" com o projeto do BRT - de vias exclusivas para ônibus. O objetivo foi garantir o quórum para a votação do ISS, já que os dois adiamentos ocorreram devido à ausência dos vereadores insatisfeitos.



Com isso, as lideranças governistas também derrubaram o argumento usado para evitar a votação de que o projeto do metrô atendia prioritariamente a interesses do governo estadual. Com a votação simultânea, ficou claro o interesse do Executivo municipal no "pacote" de mobilidade urbana para Salvador e o argumento caiu por terra.



Em sua última visita à cidade, a presidente Dilma Rousseff (PT) anunciou a liberação de verbas para implantação de 13 km de BRT, da Lapa ao Iguatemi.



Em três semanas de esforço conjunto das lideranças de governo e de oposição para convencer os vereadores a votar o projeto de isenção de ISS, surgiram especulações sobre o interesse de parlamentares, especialmente os que fazem parte das bases de apoio a ACM Neto (DEM) e também do governador Wagner (PT).



A tentativa dos partidos aliados de ganhar mais espaço na administração estadual, a busca do atendimento de interesses dos empresários do setor de transporte coletivo e a disputa de poder dentro do próprio legislativo estadual motivariam o adiamento da votação.



Nesse processo, foi destacada uma possível articulação entre Henrique Carballal (PT), ligado ao setor de transportes, e de Carlos Muniz (PTN), que exerce liderança na sua bancada, de cinco vereadores, e no "baixo clero". A articulação, além da pressão dos aliados, estaria dificultando a votação. A hipótese foi fortalecida ontem, depois de Carballal e Muniz terem se reunido com o prefeito em encontro intermediado pelo líder do governo, Joceval Rodrigues (PPS). Muniz ainda cogitava o pedido de instalação da CEI do Metrô.



Cristo



Muniz votou a favor dos dois projetos. Ele negou a tentativa de negociar para facilitar a votação. "Resisti por não concordar. Mas sempre escolhem alguém para Cristo", disse. Muniz diz que mudou de opinião graças à aprovação de emendas de Edvaldo Brito (PTB) e Claúdio Tinoco (DEM) com sua coautoria.



Mas o que teria convencido Muniz e Carballal, dizem observadores, seriam os números. Mesmo tirando alguns votos do governo, a matéria seria aprovada. Portanto, não valia a pena se indispor com o prefeito. "Quem vai brincar com a caneta?", diz uma fonte, referindo-se ao poder de decisão do Executivo.



Segundo o presidente do legislativo municipal, as conversas com os vereadores não iam atrasar mais a votação do projeto. "Ia colocar para votar de qualquer jeito. Cada um que se responsabilizasse por seu voto", assinalou. "A Câmara não ia ser responsabilizada por deixar de votar um projeto dessa importância".



Euvaldo Jorge (PP), presidente da Comissão de Transportes, definiu o processo como "angustiante", mas reconheceu ser alto o montante da arredação que deixará de ser feita com a isenção. "Vale pelo objetivo de baixar a tarifa", diz. Silvio Humberto (PSB), ao defender a isenção. "É o mesmo tratamento dado ao transporte público municipal e ao setor de call center. Mas é preciso garantir a qualidade dos serviços", afirma. A fiscalização também foi defendida por sua colega de bancada, Fabíola Mansur . " Os prazos têm que ser cumpridos e não se deve aditar o valor estipulado.

