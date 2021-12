Irmão de Sara Winter se diz feliz com prisão: ‘Só quer aparecer na mídia’

Diego Giromini, de 37 anos, irmão de Sara Winter comemorou a prisão dela nesta segunda-feira, 15. Em entrevista à coluna Painel, do jornal Folha de S. Paulo, Diego afirmou que Sara não pode viver em sociedade, pois prejudica tudo o que toca - a família, a política, o país.

“Como sou brasileiro e eu quero um país melhor, a notícia foi extremamente positiva. É uma pessoa totalmente descontrolada, só quer aparecer na mídia. Não serve para nada. É uma sociopata. Ela tem a cabeça da Suzane von Richtofen”, afirma Diego, que é ex-atleta de MMA e hoje trabalha como motorista particular em São Carlos.

Líder do grupo armado de extrema direita “300 do Brasil”, Sara foi presa na manhã desta segunda. O pedido de prisão foi feito no âmbito do inquérito que apura a realização de atos antidemocráticos. Ela também é investigada no inquérito das fake news. Ambos estão sob relatoria do ministro Alexandre Moraes, do Supremo Tribunal Federal.

Diego diz que as ações da irmã são movidas pelo desejo por dinheiro e fama. “É desse jeito desde pequenininha”. Em sua visão, Sara “quis ser presa” e bolou uma estratégia para isso. “Ela já deve saber quantos dias vai ficar presa, vai ficar mais famosa. Ela vai querer ser chamada de presa política”, completa.

Ele disse ao jornal paulista que o desgosto com as atitudes de Sara não partem apenas dele, mas de toda a família. “Meus pais não vão ficar felizes como eu [com a prisão], mas acho que também não vão ficar chateados, porque já esperavam isso dela. Até já cansaram", explica. "É uma pessoa extremamente agressiva. Você dá um conselho para ela e ela acha que não é certo, ela começa a brigar, a agredir até fisicamente. É uma pessoa que não pode viver na sociedade”, diz.

