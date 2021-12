IPTU de Salvador não terá correção em 2017

A prefeitura de Salvador decidiu que não vai aplicar a correção da inflação no IPTU de 2017 dos imóveis de Salvador. O IPCA, índice utilizado para reajustes do imposto, deve ficar acima do teto de 6,5%. A medida implicará uma perda de receita para os cofres da prefeitura da ordem de R$ 42 milhões.

A decisão, revelada ao A TARDE pelo prefeito ACM Neto (DEM), foi tomada porque os proprietários de imóveis deixarão de ser beneficiados com o desconto de 10% (artigo 216 da Lei 7.186/2006) que vigorou nos últimos três anos, por terem cumprido o recadastramento imobiliário em 2013.

Anúncio oficial Anúncio oficial

Na prática, estes contribuintes perdem o desconto a que fizeram jus em 2014, 2015 e 2016, mas se livram de arcar com a correção do imposto pelo índice da inflação. Será mantido, no entanto, o desconto de 10% para quem pagar o imposto em cota única.

“Entendi que 17% iriam pesar demais no bolso do contribuinte, e a hora não é para isso. Então, os 10% do recadastramento está na lei, não tenho o que fazer, será aplicado”, informou o prefeito, que assume o segundo mandato no dia 1º de janeiro.

O gestor disse que a prefeitura vai buscar outras formas de compensar os recursos que o município deixará de arrecadar com o IPTU. Ele explicou que pesou em sua decisão a situação crítica da econômica no país.

“Estamos vivendo um momento sério. As pessoas estão tendo dificuldades para pagar as contas no fim do mês, e eu prefiro buscar outras formas de economizar, de fazer sacrifício, reduzir despesas (de custeio), do que pesar em 17% o reajuste do IPTU”, afirmou ACM Neto.

Taxa de lixo terá reajuste de 6,2%

O secretário da Fazenda de Salvador, Paulo Souto, também antecipou ao A TARDE que a taxa de lixo, que nos carnês do IPTU aparece com a sigla TRSD, será reajustada em 6,2% – abaixo, portanto, da inflação medida nos últimos 12 meses.

Os detalhes sobre a cobrança do IPTU em 2017 serão anunciados por Souto na segunda-feira, 26, em coletiva à imprensa. Os carnês para pagamento do imposto começam a ser distribuídos já na primeira semana de janeiro.

Em 2013, quando a Câmara Municipal aprovou o projeto do Executivo que revisou o valor venal dos imóveis e modificou os cálculos do IPTU, foi feito um amplo cadastramento para atualização da planta imobiliária de Salvador.

Estamos vivendo um momento sério. As pessoas estão tendo dificuldades para pagar as contas no fim do mês, e eu prefiro buscar outras formas de economizar Estamos vivendo um momento sério. As pessoas estão tendo dificuldades para pagar as contas no fim do mês, e eu prefiro buscar outras formas de economizar

Na época, a capital tinha 653 mil imóveis cadastrados. Hoje, o número é de 850 mil contribuintes, sendo que 240 mil são isentos do IPTU porque os imóveis têm valor de mercado inferior a R$ 88 mil.

Apesar da crise, a Sefaz informou que a arrecadação do IPTU este ano foi de R$ 530 milhões, um crescimento de 11% na comparação com 2015.

A queda de receita em 2016 se verificou na arrecadação com ISS, ITIV e repasses constitucionais. O ITIV, em função da crise que atingiu o país, teve a maior queda nominal, de 10%, e uma queda real de 17%.

Arrecadação Arrecadação

“Graças à arrecadação própria do município, incluindo o IPTU, Salvador é hoje a capital que mais investe com recursos próprios do país. Nos últimos quatro anos, a prefeitura praticamente não teve nenhuma ajuda dos governos estadual e federal no que se refere a investimentos, apesar de ter regularizado sua situação com organismos credores e a União”, afirmou o secretário Paulo Souto.

adblock ativo