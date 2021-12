Ipec: pesquisa tem Lula com 49% das intenções de voto e Bolsonaro, 23%

Se as eleições presidenciais fossem disputadas hoje, Lula (PT) poderia derrotar o atual líder do Executivo, Jair Bolsonaro, ainda no primeiro turno. Ao menos é o que indica a mais recente pesquisa Inteligência Pesquisa e Consultoria (Ipec), ex-Ibope, divulgada nesta sexta-feira, 26.

Quando se considera os votos válidos, o ex-presidente tem 56% das intenções enquanto Bolsonaro tem 26%. Mesmo a soma de outros nomes como Luiz Henrique Mandetta (DEM), Ciro Gomes (PDT) e João Doria (PSDB), a disputa se enceraria em um turno. A margem de erro da pesquisa é de 2% para mais ou para menos.

Em um cenário com os votos totais, incluindo brancos e nulos (10%) e os que não souberam responder (3%), Lula aparece com 49% das intenções de voto, enquanto o atual presidente figura com 23%. Logo atrás aparecem Ciro Gomes, com 7%; Doria, com 5%; e o ex-ministro da Saúde com 3%.

No total, segundo informações do UOL, o Ipec entrevistou de forma presencial 2.002 brasileiros em 141 cidades diferentes. O levantamento foi feito entre os dias 17 e 21 de junho.

Potencial de voto

A pesquisa também avalia o potencial de voto, que é a certeza que o entrevistado tem sobre a sua escolha no próximo ano nas urnas e a possibilidade de votar neste postulante.

Dos participantes, 61% confirmaram que votariam com certeza ou que poderiam votar nele, enquanto 36% disseram que ele não seria a sua opção em nenhuma hipótese, uma redução deste o último levantamento quando o número era de 44%.

Bolsonaro, por outro lado, é rejeitado por 62% que garantiram não votar no atual presidente de jeito nenhum. Já 33% dos entrevistados afirmou que votaria com certeza ou que essa possibilidade existe - uma queda de 5% em relação à última pesquisa.

