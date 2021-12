Investimentos: Wagner fala de importância das viagens internacionais

No programa Conversa com o Governador desta terça-feira, 22, o governador da Bahia, Jaques Wagner, falou sobre sua agenda internacional e a importância das viagens ao exterior, que possibilitam uma maior aproximação com outros países e investidores internacionais. Segundo ele, todas as suas viagens têm um objetivo de “mostrar a Bahia para o mundo”.

A intenção, conforme Wagner, é estimular investimentos de outros países no estado: “Trazer novos investimentos estrangeiros, gerando, evidentemente, mais emprego para nossa gente. É esse o objetivo e, graças a Deus, nessas viagens que eu tenho feito nesse um ano e quatro meses de Governo, todas elas têm trazido bons frutos nesse sentido que eu falei: mais investimento, mais negócios e mais emprego para nossa gente”

Os resultados mais significativos desse trabalho de captação de recursos estrangeiros podem ser conferidos em algumas cidades do interior do Estado. “A minha ida para o Japão já surtiu resultado na região do Oeste da Bahia: São Desidério e Correntina. Lá, Nós estamos com um investimento em 100 mil hectares de terra de uma empresa japonesa com uma cooperativa americana, que vão produzir ali, que estão construindo já a maior processadora de algodão da América Latina”.

Wagner acrescentou ainda que o Governo da Bahia assinou um protocolo com a China para instalar dez novas usinas de álcool e um investimento importante na área de minério de ferro aqui na região de Santo Antônio de Jesus e de Lage. A expectativa é que a vinda dessas usinas gerem cerca de 2,5 mil empregos.

