Investigação de obras do metrô já encontra obstáculos

O requerimento que pede a instalação de uma Comissão Especial de Inquérito (CEI) para investigar a execução das obras do metrô de Salvador já tem a assinatura de 27 vereadores. Mas isto não garante a instalação da comissão.

O presidente da Câmara Municipal, Paulo Câmara (PSDB), disse que há pelo menos 350 projetos que estão na frente deste requerimento de autoria do vereador Henrique Carballal (PT). "Os vereadores precisam dizer o que querem", apontou Câmara.

O tucano aponta que há outros três requerimentos para a instalação de comissões de inquérito: a do Carnaval, do Setps e da Ong Pierre Bourdier. "Entendo que não há condições técnicas e de pessoal para instalar quatro CEIs", apontou Câmara. Ele afirma que o momento não é para fazer "espuma".

O tucano diz que sua posição não se refere à possível investigação da gestão do então prefeito Antônio Imbassahy, hoje no PSDB, quando iniciaram as obras do metrô.

Desgaste

O líder do governo, Joceval Rodrigues (PPS), disse que os vereadores precisam tomar cuidado para que um instrumento democrático, como a CEI, não seja desgastado. "Tenho preocupação com a motivação dessas CEIs", disse.

Já Carballal diz que "não deseja a CEI quem é contra investigações. É preciso passar tudo a limpo".

