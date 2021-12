Internautas usam humor para comentar decisão de Maranhão

Como já virou tradição em todos os atos políticos que envolve o processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff (PT), o novo "capítulo" desse história foi alvo de brincadeiras dos internautas. As redes sociais lotaram nesta terça-feira, 10, com memes sobre a decisão do presidente interino da Câmara, Waldir Maranhão (PP) de revogar sua decisão de anular a sessão de votação do afastamento da petista. Em clima de humor, os internautas fazem sua análise sobre esse processo.

