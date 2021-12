Internautas publicam vídeos de 'panelaços' em Salvador

O pronunciamento da presidente Dilma Rousseff e do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva em cadeia nacional de rádio e TV, na noite desta quinta-feira, 6, gerou uma nova onda de 'panelaços' em Salvador. Diversos usuários do Twitter e do Instagram postaram vídeos de panelaços pela cidade [confira abaixo].

Mesmo antes do início do programa político do PT já era possível ouvir nas janelas e varandas de apartamentos o som inconfundível das panelas, que se tornou uma constante a cada fala de líderes petistas em rede nacional. Foram dez minutos de protestos. Mas o panelaço ganhou corpo mesmo a partir do início da inserção política e não somente em bairros nobres da capital baiana.

A exemplo do que ocorreu no dia 5 de maio, o som das panelas veio acompanhado de buzinaço, além do acender e apagar das luzes nas residências. Também era possível ouvir gritos de "fora PT", "fora Dilma", apitaço e vuvuzelas em bairros como Pituba, Imbuí e Costa Azul, na orla da cidade.

Deu para ouvir as manifestações de forma clara até mesmo no boêmio bairro do Rio Vermelho, conhecido reduto do PT, além de localidades como Cidade Jardim, Graça, Itaigara, Brotas, Santo Agostinho entre outras regiões da capital baiana.

Pelo País

Pessoas bateram panelas, buzinaram e fizeram gritos de protesto também em outras capitais do país. Em São Paulo, houve protestos no Itaim, lolalizado na zona nobre, e no bairro de Santa Cecilia. Em Pinheiros, no quadrilátero entre a Cardeal Arcoverde e os bares da Vila Madalena, ao longo da Mourato Coelho, teve buzinaço e apitaço nas ruas e panelaço nos prédios. Moradores apagavam e acendiam a luz dos apartamentos enquanto motoristas gritavam 'Fora Dilma' quando passavam perto dos frequentadores dos bares.

Intensos panelaços foram promovidos também na Região Metropolitana do Rio de Janeiro. O bater de panelas, o soar de buzinas e gritos de "Fora, Dilma" foram registrados em praticamente todos os bairros da zona sul, como Ipanema, Lagoa, Jardim Botânico, Copacabana, Leme, Botafogo, Flamengo, Largo do Machado e Catete, e alguns da zona norte, como Tijuca, Vila Isabel, Grajaú e Pilares

Assim como nos dois protestos anteriores, o panelaço contra a presidente Dilma Rousseff (PT) em Belo Horizonte se concentrou em bairros de classe média e alta da cidade. Além do som dos utensílios de cozinha, manifestantes também pediram a saída da presidente com gritos de "fora Dilma'. Houve ainda buzinaço. Carros piscavam os faróis.

Em pontos da cidade, como no bairro Gutierrez, de classe média alta, simpatizantes da presidente retrucaram gritando "estão com fome"? enquanto as panelas eram batidas. Os protestos realizados anteriormente, em 8 de março, quando a presidente falou em cadeia nacional pelas comemorações do Dia Internacional da Mulher, e em 5 de maio, durante programa do partido, também se concentraram em bairros das classes média e alta da cidade, como Belvedere, Serra e Gutierrez.

#panelaço #salvador #bahia #brasil ♻️🇧🇷 A video posted by Sidney Queiroz (@sidney68) on Aug 6, 2015 at 4:55pm PDT

Eu juro que eu fiquei emocionada 😢 Que coisa linda! #Panelaço #Salvador #ForaPT #ForaDilma A video posted by Caroline Barbalho (@rolzinha_) on Aug 6, 2015 at 4:48pm PDT

Se bater panela muda alguma coisa, então hj num vai ter janta, as panela tão tudo sendo amassada. #panelaço #salvador pic.twitter.com/yy7p5cQ5Ny — lôêcas (@lu_mdrs) 5 maio 2015

adblock ativo