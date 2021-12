Internautas fazem "vomitaço" em página de Temer no Facebook

A rejeição dos brasileiros ao vice-presidente Michel Temer está cada vez mais escancarada para o mundo. Às vésperas da sessão que pode levar o afastamento da presidente Dilma Rousseff por 180 dias, a página no Facebook de peemedebista foi invadida por um "vomitaço".

Desde terça-feira, 9, milhares de internautas, que são contra o impeachment da presidente Dilma, colocaram um emoji de vômito nas postagens do provável chefe do Executivo.

Temer foi alvo de protesto via redes sociais (Reprodução | Facebook)

Temer ainda foi chamado de 'golpista' pelos manifestantes, que afirmaram não apoiar um governo "ilegítimo" no Brasil.

O ato de revolta se estendeu à página do PMDB na rede social, que publicou uma foto do político com a frase "Falta pouco para unir o Brasil e fazer um governo sem rancor e sem ódio". Foram mais de 76 mil comentários, até então, sendo a maior parte de reprovação.

Protesto contra Temer chegou à página do PMDB (Reprodução | Facebook)



Na manhã desta quarta-feira, 10, o plenário do Senado deu início à sessão que decidirá pela aprovação ou rejeição do relatório favorável à admissibilidade do processo de impeachment da presidente.

