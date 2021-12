Internautas falam em #Bolsonaro2018 após vitória de Trump

Após a vitória inesperada de Donald Trump nos Estados Unidos, internautas começam a especular sobre uma possível eleição de Jair Bolsonaro (PSC-RJ) à Presidência do Brasil em 2018.

E o brasileiro, com mania de imitar os americanos vai acabar elegendo Bolsonaro. Espie!#Trump — J. Gomes (@jairo_gomes78) 9 de novembro de 2016

#Bolsonaro2018. A esquerda não tem nem noção de como serão os próximos anos. Podem chorar, canalhas. What goes around, comes around. #Trump. — Max Rodrigues (@bluepestana76) 9 de novembro de 2016

Que lindo dia está hj, é tão maravilhoso ver a esquerda levando uma surra nas eleições. Bolsonaro 2018 #Trump — Felipe (@FelipeMacedo_21) 9 de novembro de 2016

Quando penso que já excedeu-se a cota de retardados no mundo, me aparece brasileiro comemorando a vitória de Trump e dizendo #Bolsonaro2018. — Tata Wernech (@Tatawernech) 9 de novembro de 2016

#Bolsonaro2018? Tem gente que, não satisfeita com o atestado de burrice, ainda manda enquadrar e colocar na parede embaixo de um holofote — Jairo Maia (@jairomaia) 9 de novembro de 2016

Vocês reclamando de uma marolinha enquanto a tag #bolsonaro2018 está subindo. Tsunami à vista. Oremos. 🙏🏻🙏🏻🙏🏻 — Belly (@Bellyspassos) 9 de novembro de 2016

Não foram só os internautas que usaram as redes sociais para comparar a eleição dos EUA com o Brasil. O deputado federal também se posicionou. "Vence aquele que lutou contra 'tudo e todos'. Em 2018 será o Brasil no mesmo caminho", disse Bolsonaro, por meio de sua conta oficial no Twitter.

Parabéns ao povo dos EUA pela eleição d @realDonaldTrump .Vence aquele q lutou contra "tudo e todos". Em 2018 será o Brasil no mesmo caminho — Jair Bolsonaro (@jairbolsonaro) 9 de novembro de 2016

