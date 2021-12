Internautas criam jogo para cuspir em Bolsonaro

A atitude do deputado federal Jean Wyllys (PSOL) de cuspir no parlamentar Jair Bolsonaro (PSC) na sessão de votação do impeachment da presidente Dilma Rousseff (PT) causou (e ainda causa) polêmica nas redes sociais. Enquanto um grupo defende a postura de Jean, outro critica o parlamentar.

Em meio a repercussão, foi criado um game para quem quiser dar uma "cusparada" em Bolsonaro. O jogo traz as fotos dos dois parlamentares, sendo que é possível movimentar o rosto de Jean Wyllys e direcionar o cuspe para atingir Bolsonaro.

>> Clique aqui para jogar (se quiser)

Entenda o caso

Parlamentares do mesmo estado, Jean votou pouco depois de Jair Bolsonaro. Durante seu discurso, o deputado do PSOL criticou a corrupção e o grupo que apoiava o impedimento da presidente, o que provocou a reação de colegas. Ao deixar o local de votação, ele alegou que foi insultado por Bolsonaro e que, por isso, teria cuspido.

"Na hora em que fui votar, esse canalha decidiu me insultar na saída e tentar agarrar meu braço. Ou foi alguém que estava perto dele. Quando ouvi o insulto, devolvi com um cuspe na cara dele, que é o que ele merece", explicou.



Bolsonaro negou que tenha xingado o colega e afirmou ao jornal Extra que pretende entrar com uma representação no Conselho de Ética da Câmara contra o deputado do PSOL.

"Eu discursei e o deputado Jean Wyllys não deve ter gostado do que falei. Depois que ele deu o seu voto (contra o impeachment), saiu exaltado porque a votação já estava decidida. Foi nesse momento que me deu uma cusparada no rosto, que atingiu também deputados que estavam atrás de mim. Eu não o segurei, as câmeras vão mostrar isso. Também não o xinguei, vou chutar cachorro morto?", provocou.

Da Redação

