Internauta é condenado por discriminação contra nordestinos

Um internauta foi condenado a dois anos e quatro meses de prisão por ter discriminado moradores das regiões Nordeste e Norte e do Rio de Janeiro. A decisão é da Justiça Federal em Taubaté, no interior de São Paulo. O crime aconteceu em outubro de 2014, após a divulgação da vitória de Dilma Rousseff (PT) no segundo turno da eleição presidencial.

Em uma postagem, o internauta disse: "Parabéns especial para o povo nordestino, nortista e para os cariocas também!!! Mais uma vez vcs acabaram de f.... com o Brasil seus b.....!!! Na hora de pedir comida, teto, saúde e o caramba a quatro, veem para SP pedir nossa ajuda. Meus parabéns povinho de m....!" (Sic)

Ele ainda fez outro comentário: "Não tenho dúvida alguma, por esse motivo sou a favor da criação do imposto sobre jegue e o burro. Imaginem a receita que teríamos principalmente no norte e nordeste do Brasil".

As mensagens foram postadas no Facebook e foram consideradas "carregadas de preconceito quanto à procedência nacional". Durante o processo, ele assumiu a autoria das publicações e classificou que sua conduta "não passou de um desabafo motivado pela indignação com a situação política, sem a intenção de depreciar os cidadãos daquelas localidades".

Ele afirmou que não tem preconceito contra moradores dessa região, "possuindo, inclusive, amigos e familiares da esposa no Estado da Bahia".

A pena foi substituída por prestação de serviços à comunidade, durante uma hora por dia de condenação, além do pagamento de multa de dois salários mínimos.

