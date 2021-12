Integrantes do MST descumprem ordem judicial e permanecem em áreas invadidas

A mobilização exibida pelo Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra (MST) na Bahia, na sua recente ação planejada de invadir prefeituras no extremo sul do Estado, impressionou pela força e amplitude. A entidade vem atuando com absoluta liberdade na Bahia e, no confronto com proprietários rurais, a balança tem pendido para o lado dos trabalhadores rurais desde que o governador Jaques Wagner (PT) assumiu o Estado.

Após um grave conflito que envolveu policiais militares e integrantes do MST, logo no início do governo petista, em maio de 2007, no município de Itapitanga, a administração estadual instituiu uma norma que impede o cumprimento imediato da reintegração de posse (mandado expedido pelo Justiça a pedido de fazendeiros que tiveram terras invadidas e querem desocupar a propriedade com a ajuda da Polícia Militar).

A orientação das companhias da PM é comunicar a Casa Militar do governador e planejar sem pressa a desocupação de áreas invadidas. O governo baiano, por meio de sua assessoria de comunicação, informou que a norma não é para atrasar a reintegração de posse, mas para garantir que o processo ocorra sem conflitos. Ainda de acordo com a assessoria, a Casa Militar organiza a estrutura para que a reintegração seja cumprida na data definida pela Justiça.

A demora no cumprimento de mandados judiciais, que normalmente exigem a presença de reforço policial, para a reintegração de posse de áreas ocupadas pelo Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra (MST) na Bahia tem provocado graves prejuízos aos seus proprietários. Depredação dos imóveis e da lavoura e perda da produção agrícola são os estragos enfrentados. Levantamento feito pelas sucursais de A TARDE mostra que a ação dos sem-terra se repete em vários municípios e não poupa sequer propriedades do Estado, como é o caso da Fazenda Cruzeiro do Mocó, em Feira de Santana, usada pela EBDA.

*Colaboraram Aguirre Peixoto (Salvador), Glauco Wanderley (Feira de Santana), Cristina Laura (Juazeiro), Rose Santana (Santo Antônio de Jesus), Camila Meira (Itabuna) e Mário Bittencourt (Eunápolis)

