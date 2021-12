Integrantes do MPL insistem em obter encontro com Neto

Após quase um mês de espera, integrantes do Movimento Passe Livre (MPL) continuam ocupando a Câmara de Vereadores até que sejam recebidos pelo prefeito ACM Neto. Às 19h30 de sábado, 17, dois deles permaneciam na parte interna do prédio e dez barracas de camping ocupavam a área externa.

Os integrantes do MPL negam que pretendem desocupar o local. "“Houve comentários de algumas pessoas do grupo, de que deveríamos fazer isso, mas não há um consenso a respeito, não houve nenhuma votação para decidir"”, disse um dos participantes da assembleia realizada na tarde de sábado na parte externa da Câmara, Pablo Gonçalves.

Reivindicações

Eles querem a redução da tarifa para R$ 2,50, a ampliação do programa Domingo é Meia para os usuários do Salvador Card, bilhete único com duração de quatro horas, ônibus 24 horas, abertura das planilhas de custos do Sindicato das Empresas de Transportes de Salvador (Setps) e a criação do Conselho Municipal de Transportes, com caráter deliberativo. Também querem a realização da Conferência Municipal de Transportes, convocada pelo conselho, para discutir o passe livre para os estudantes.

Membro ativo do MPL, Walter Takemoto acredita que a falta de diálogo entre o poder municipal e o movimento evidencia o compromisso dos representantes do município com os empresários do setor de transportes. “"Não reduzir a tarifa de ônibus mesmo depois da desoneração da folha das empresas é como dar um reajuste indireto na passagem”", critica.

Licitação

Outra queixa é sobre a abertura de licitação para linhas de ônibus do município, sem a discussão prévia do modelo de escolha das empresas, com a sociedade. "“Corremos o risco de termos o transporte de Salvador entregue por 50 anos a esses empresários”", afirma.

Takemoto diz que uma das resoluções do grupo na reunião de sábado é levar as questões da mobilidade urbana e do passe livre para a população de Salvador, através de conversas com associações de moradores, sindicatos e movimentos sociais, para que a sociedade assuma a pauta. "Amanhã (domingo), por exemplo, o MPL se reunirá com o sindicato dos mototaxistas. “Vamos conversar com eles sobre a importância da categoria apoiar as nossas reivindicações"”, diz Takemoto.

