Instituto Lula reafirma que não ocultou patrimônio

O Instituto Lula disse em nota que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva comprovou com documentos "jamais" ter ocultado patrimônio. O comunicado foi enviado à Rede Record, em resposta à matéria de capa da Revista Veja, na edição desta semana.

A publicação aponta que investigadores encontraram no telefone de dirigente da OAS detido na Operação Lava Jato mensagens nas quais ele conversa com funcionários sobre exigências do ex-presidente e de sua esposa, Marisa, em obras de reformas de sítio em Atibaia e apartamento triplex no Guarujá. Nas mensagens, Lula seria chamado de "chefe" e dona Marisa de "Madame".

Veja abaixo a nota, na íntegra, enviada pelo Instituto Lula à emissora:

"O ex-presidente Lula já comprovou com documentos - inclusive sua declaração de Imposto de Renda - que jamais ocultou patrimônio. Lula não é e nunca foi dono de imóveis em Guarujá, Atibaia, Paraty ou outros lugares aprazíveis. Nunca registrou propriedade pessoal em nome de empresas fantasmas ou em paraísos fiscais. A repetição de teses caluniosas sobre Guarujá e Atibaia tem o objetivo de ligar o ex-presidente a processos em que ele não é investigado e sequer citado. Lula reside em São Bernardo, no mesmo apartamento em que morava antes de ser presidente da República. Nunca desrespeitou a lei, antes, durante ou depois de governar o País. É ilegal e vergonhosa a invasão de privacidade a que Lula e sua família vêm sendo submetidos por determinados agentes do Estado e veículos da imprensa.

