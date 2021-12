Instalação de comissões da Assembleia é adiada por falta de quórum

Por falta de quórum, a instalação das Comissões Permanentes da Assembleia Legislativa foi adiada para a próxima semana. A expectativa era que o procedimento fosse realizado nesta quinta, 9, mas como alguns deputados estão viajando, a instalação foi prorrogada para segunda, 13, ou terça, 14.

As 10 comissões já têm presidentes e integrantes indicadose publicados. Há ainda uma dúvida sobre qual deputado ocupará a Comissão de Seca e Recursos Hídricos: se Marcell Moraes (PV) ou Fábio Souto (DEM).

A expectativa é a de que as comissões permanentes funcionem ativamente na Casa já que o presidente da Assembleia Legislativa Ângelo Coronel (PSD) já disse que o ponto dos faltosos será cortado, o que, na prática, significa corte no subsídio. Disse, ainda, que obstruções deverão ocorrer no âmbito das comissões e não em plenário, onde projetos devem ser discutidos e votados.

Cada presidente de Comissão tem direito a uma verba de R$ 48 mil para nomeação de assessores parlamentares, de livre nomeação. Agora, a expectativa é com a criação das subcomissões (cada comissão pode criar uma subcomissão de assuntos correlatos) e comissões temporários, que até ano passado somavam sete. Os coletivos têm por objetivo a discussão de projetos e temas relevantes para a sociedade e região do estado da Bahia. Mas até ano passado, poucos deles funcionavam como devia.

Presidentes de subcomissões e comissões temporários tem R$ 37 mil para contratação de assessores parlamentares.

Ética

O Diário Oficial do Legislativo publicou a relação do Conselho de Ética da ética da Casa que será composto por Reinaldo Braga (PSL), Nelson Leal (PSL), Zé Raimundo (PT), Bobô (PCdoB), Alex da Piatã (PSD), Pablo Barrozo (DEM), Pedro Tavares (PMDB) e Adolfo Viana (PSDB).

Confira os presidentes das 10 Comissões permanentes da Casa

Joseildo Ramos (PT) – Comissão de Constituição de Justiça

Marcelo Nilo (PSL) – Finanças, Orçamento, Fiscalização e Controle

Fabíola Mansur (PSB) – Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia

Soldado Prisco (PPS) - Defesa do Consumidor

Marcelino Galo (PT) - Segurança

Alex da Piatã (PSD) - Saúde e Saneamento

Marcell Moraes (PV) ou Fábio Souto (DEM) - Meio Ambiente, Seca e Recursos Hídricos

Hildécio Meireles (PMDB) - Infraestrutura

Luiza Maia (PT) – Mulher

Eduardo Sales (PP) – Agricultura e Polícia Rural

