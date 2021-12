Inquérito do MP-BA investiga obras de requalificação da orla de Salvador

O Ministério Público Estadual da Bahia (MP-BA) abriu inquérito para apurar denúncias de irregularidades nas obras de requalificação da orla de Salvador. A investigação já tinha sido determinada no final de 2016, após a vereadora Aladilce Souza (PCdoB) enviar representação para o órgão, mas não tinha sido divulgado pelo MP.

Na semana passada, os deputados federais Afonso Florence e Robson Almeida (ambos do PT) enviaram uma nova representação para o órgão também solicitando a investigação. Após receber esse documento, a promotora de justiça Eliete Viana determinou que as duas representações sejam analisadas em um único inquérito, por se tratar do mesmo objeto de análise.

Delação da Odebrecht

De acordo com a promotora, a abertura do inquérito não está diretamente relacionada à delação do diretor da Odebrecht na Bahia e em Sergipe, André Vital, que disse que houve "irregularidades durante o processo licitatório associado às obras de requalificação da orla da Barra em Salvador". A informação consta na petição assinada pelo ministro Edson Fachin, relator da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal (STF).

No entanto, a promotora explica que o conteúdo da delação foi citado na representação dos deputados como argumento para pedir a apuração e que será usada na investigação. "Eles citam isso (a delação). Entregaram uma cópia do áudio, que eu vou analisar e verificar se há alguma relevância. Caso seja necessário, vou solicitar ao Ministério Público Federação (MPF) a complementação de provas", explica.

Fase inicial

Eliete Viana esclarece que o processo está em fase inicial e que não há comprovação de nenhuma irregularidade. "Eu não posso me basear apenas nas duas representações para constatar a veracidade das denúncias, mas elas são muito valiosas, pois podem ajudar a focar a atenção em determinados aspectos da obra, como o processo de licitação e composição de preço", disse ela, que afirma que não tem como já admitir qualquer irregularidade antes da conclusão da investigação.

Para apurar a denúncia, o MP pretende analisar desde o projeto das obras de requalificação até a conclusão da obra, passando pelo processo de licitação. A ideia é verificar se o resultado final condiz com o que foi solicitado no projeto, se houve superfaturamento na obra, favorecimento de alguma empresa ou outros tipos de irregularidades.

A promotora explica que a investigação é complexa e deve depender de análise técnica na área de engenharia. Caso o superfaturamento seja comprovado, ela pretende tentar descobrir a destinação dessa verba. Uma das representações conjectura que o dinheiro tenha sido destinado para a campanha eleitoral do prefeito ACM Neto (DEM), já que o executivo da Odebrecht também afirmou na sua delação premiada que o político baiano recebeu dinheiro de caixa 2 durante a eleição.

Neste caso, a promotora explica que será necessário o trabalho conjunto com a Procuradoria Regional Eleitoral da Bahia (PRE-BA), a quem cabe esse tipo de investigação. Todavia, cabe processo mesmo que não consiga comprovar a destinação do dinheiro em um possível superfaturamento.

"O superfaturamento já é uma grave irregularidade e autoriza uma ação de improbidade administrativa", explica a promotora.

A reportagem do Portal A TARDE procurou a assessoria de ACM Neto, que não se pronunciou sobre o inquérito do MP. Contudo, em abril, quando foi divulgado o teor da delação dos executivos da Odebrecht, o prefeito divulgou nota negando qualquer irregularidade na licitação das obras de requalificação ou que tenha recebido dinheiro de caixa 2.

