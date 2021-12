Infraestrutura causa colisão entre Otto e César Borges

O governador da Bahia em exercício, Otto Alencar (PSD), e o ministro dos Transportes, César Borges (PR) entraram, em rota de colisão e troca de farpas públicas, por questões relacionadas à infraestrutura em rodovias no Estado. Os dois são ex-carlistas abrigados hoje no governo do petista de Jaques Wagner .

Otto, que vem cobrando maior fiscalização e autuação da Concessionária Via Bahia, responsável pelo fechamento de cratera na BR-324, e soluções no tráfego da BR-116, fez críticas à ação das agências reguladoras federais, como a ANTT, e de órgãos como o Dnit, e acusou os diretores de "viverem divorciados da realidade, em um ambiente de traficância".



Em resposta ao governador em exercício, a diretoria da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) emitiu nota rebatendo "veementemente" a afirmação de Otto, a qual considera "leviana, inverídica e performática.



A nota chama de "discursos eleitoreiros" os pleitos de Otto Alencar pela decretação da caducidade do contrato com a Via Bahia, e mira em cheio em direção ao governo estadual.



"O discurso fácil soa melhor do que arregaçar as mangas e atuar junto ao governo federal nas dificuldades de implementação de investimentos, como remoção de interferências que impedem o bom andamento das obras, neste caso o Governo Baiano pouco faz para ajudar", diz a nota de esclarecimento.



Acusações e reação



Procurado por a TARDE, Otto Alencar, que recebeu a solidariedade da bancada estadual do PSD em repúdio à forma "desrespeitosa" com que foi tratado pela ANTT, acusou o ministro César Borges de ser o mentor da nota da agência reguladora.



"Não tenho a menor dúvida de que César Borges está por trás na nota. Em julho, quando reclamei que o Dnit não estava repassando os recursos de convênios, a agência soltou nota no mesmo teor da ANTT. Fui informado, depois, que tinha sido autorizada pelo ministro César Borges", acusou Otto Alencar.



Otto disse que cobrou, como governador em exercício, providências para o "péssimo" serviço da Via Bahia, mas foi atacado de forma "rasteira e covarde". Para ele, Borges não se conforma de ter perdido o Senado em 2010 (quando era oposição ao governo) e agora "usa desses artifícios para nos atingir"



Nesta quinta-feira à noite, ao retornar a Brasília vindo de Mato Grosso, onde acompanhou a presidente Dilma Rousseff na inauguração de uma ferrovia, César Borges saiu em defesa dos órgãos públicos federais, como Dnit (infraestrutura de transportes) e ANTT, e cobrou de Otto "provas" contra as acusações de "traficância", para tomar as providências.



"A verdade é que estes órgãos sentiram-se atacados injustamente e, dentro do seu direito, deram respostas às acusações", rebateu o ministro, por meio de nota divulgada pela assessoria.

adblock ativo