Índios protestam contra regras de demarcação de terras

Um grupo de manifestantes indígenas protesta neste momento em frente ao Ministério da Justiça, em Brasília. O grupo, formado por cerca de 500 pessoas, segundo estimativa da Polícia Militar do Distrito Federal, saiu do Centro Cultural Banco do Brasil, onde será realizada conferência nacional de saúde indígena. Os índios protestam contra as mudanças nas regras de demarcação de terras no País. <GALERIA ID=18787/>

Antes de chegar ao ministério da Justiça, os índios protestaram em frente ao Palácio do Planalto, e tentaram subir a rampa de acesso ao edifício. Houve confronto com os seguranças da casa, que usaram spray de pimenta para conter o grupo. Segundo a Gabinete de Segurança Institucional (GSI) da Presidência, durante o confronto, um dos seguranças do Planalto foi ferido por uma paulada na cabeça e encaminhado para atendimento médico, mas passa bem.

O Planalto afirma que não houve tentativa de invasão ao Palácio. Segundo a GSI, foi um grupo menor de manifestantes que tentou subir a rampa e não houve tentativa de invasão ao interior do edifício. A segurança no Planalto foi reforçada com a presença de homens do Exército.

