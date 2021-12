Indicação de Kassio Nunes para o STF é publicada no Diário Oficial

A primeira indicação do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) para o quadro do Supremo Tribunal Federal foi publicada nesta sexta-feira, 2, no Diário Oficial da União. O desembargador do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, Kassio Nunes Marques, será o substituto do ministro Celso de Mello, que sairá em aposentadoria voluntária, a partir do dia 13 de outubro.

Natural de Teresina, Nunes, 48 anos, foi escolhido pela ex-presidente Dilma Rousseff para o quadro do TRF-1 o que gerou críticas de membros aliados do governo, algo rechaçado pelo presidente.

"Agora, o que é lamentável. Das dez, escolhe uma. Das nove restantes, metade, quatro, cinco começam a atirar no cara. Acusar de comunista, socialista, ligado ao PT. Olha, todo mundo aqui, ao longo de 14 anos de PT, teve alguma ligação. Não é por causa disso que o cara é comunista, socialista", argumentou Bolsonaro.

"Conheço muito ele, já tomou tubaína comigo. A questão de família, ele é católico, é família. Tenho certeza que vocês vão gostar do trabalho dele no Supremo Tribunal Federal". Antes de assumir a cadeira, Nunes será sabatinado pelo Senado em data a ser marcada.

