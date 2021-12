"Independência é comida no prato, e não fuzis", diz Rui Costa

Prestes a serem iniciadas as manifestações a favor do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) em todo o Brasil, o governador da Bahia, Rui Costa (PT), afirmou por meio de uma rede social que "Independência é comida no prato, e não fuzis". O chefe do Executivo convocou seus apoiadores em meio a crises e denúncias contra ela para dar uma demonstração de força.

"Independência é um sonho que se constrói dia a dia; Independência é amar, é respeitar, é saber conviver com o contrário, é dar as mãos na dura batalha contra o ódio. Independência é verdade que constrói e não a mentira que destrói; Independência é comida no prato, e não fuzis", publicou o governador.

Rui Costa ainda acrescentou, dizendo que "Independência é liberdade, é democracia! É cuidar de gente. Desejo um 7 de setembro com muito amor no coração".

Os protestos convocados pelo presidente Bolsonaro nas últimas semanas apresentam um caráter antidemocrático, com seus apoiadores pedindo o fechamento do Supremo Tribunal Federal (STF) e a intervenção militar.

