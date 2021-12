Impeachment: decisão reflete vontade do povo, diz Neto

O prefeito de Salvador ACM Neto divulgou nota à imprensa na madrugada desta segunda-feira, 18, na qual comentou a abertura do processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff. "Hoje o Brasil começou a virar uma página da sua história com a aceitação pela Câmara dos Deputados do impeachment da presidente Dilma. A votação reflete a vontade da maioria do povo brasileiro", disse Neto, após a aprovação do impeachment no plenário da Câmara, por 367 votos a favor e 137 contra.

"A presidente Dilma teve todas as chances de admitir que errou e abrir um diálogo com a oposição e com todos os setores da sociedade brasileira para enfrentar a grave crise econômica e constitucional em que mergulhou o país junto com o seu partido, o PT. Mas ela preferiu apostar no confronto político e na manutenção da incompetência administrativa. Dilma está caindo pela força das ruas e foi derrubada por sua própria base de partidos, que ela não soube administrar", falou o prefeito, que completou: "espero que o vice-presidente Michel Temer faça um governo de entendimento nacional e espero que tenha compromissos com a Bahia e com Salvador e possa ajudar a nossa cidade e o nosso estado".

Neto evitou falar sobre o assunto e disse que só emitiu a sua opinião agora depois do julgamento da Câmara Federal, respaldado pelo STF.

adblock ativo