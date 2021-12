Imóveis de Yousseff em Salvador irão a leilão na segunda

Imóveis localizados em Salvador pertencentes ao doleiro Alberto Yousseff, adquiridos para lavar o dinheiro de propinas, serão leiloados na próxima segunda, 30. O juiz Sergio Moro, à frente da Operação Lava Jato, determinou que imóveis localizados em Salvador e no Rio de Janeiro, que juntos somam cerca de R$ 6 milhões, sejam vendidos para que o dinheiro seja revertido ao erário.



Na capital baiana serão nove lotes (oito fatias de 4% e uma de 5,23%) do imóvel comercial Connect Smart Hotel (antigo Web Hotel Salvador), no bairro Caminho das Árvores, cujos lances iniciais são R$ 334 mil e R$ 437 mil, em cada um dos lotes.



No Rio de Janeiro, localizado no bairro de Campo de São Cristóvão, um complexo que é composto por cinco imóveis, área total aproximada de 1.620m², tem lance inicial de R$ 3 milhões.



Yousseff é um dos principais delatores da investigação da Policia Federal que apura desvios de dinheiro público, sobretudo da Petrobras, para agentes públicos e políticos. O leilão é uma forma de executar a devolução do dinheiro desviado ao erário. Tudo o que for arrecadado no leilão retorna aos cofres públicos.



A venda será realizada na segunda-feira, a partir das 14h, por meio da plataforma online de leilões Superbid Judicial (www.superbidjudicial.com.br). Caso não sejam arrematados, serão disponibilizados novamente para venda no dia 13 de junho, também começando às 14h, mas com redução de 50% do valor de avaliação.

