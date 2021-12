Imbassahy pede exoneração da Secretaria de Governo de Temer

O ministro da Secretaria de Governo Antonio Imbassahy (PSDB-BA) pediu exoneração do cargo nesta sexta-feira, 8. O pedido foi feito ao presidente da República Michel Temer (PMDB), um dia antes da convenção nacional do partido tucano. A legenda deve deixar a base aliada de Temer.

Na carta entregue a Temer, Imbassahy diz que foi uma "honra" fazer parte do governo dele e um grande desafio "atuar na articulação política em um período de radicalização pós-impeachment". Ele ainda cita o trabalho para aprovar as reformas trabalhistas e do ensino médio.

O baiano também fala da importância de apoio para aprovar a reforma da Previdência. Ele elogiou o presidente e citou os "momentos de sofrimento por ataques virulentos que recebeu e a sua implacável resistência sempre pensando no melhor para o país".

Saída

Temer enfrentou pressão para retirar Imbassahy do governo. O Palácio do Planalto chegou a publicar no Twitter que o deputado federal Carlos Marun (PMDB-MS) tomaria posse no cargo de Imbassahy, mas a informação foi negada em seguida. Na ocasião, o governo alegou que foi um erro da equipe de publicidade que atualiza a rede social.

Agora, Marun deve assumir o lugar de Imbassahy. A nomeação deve acontecer na próxima semana.

