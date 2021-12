Imbassahy diz que PSDB rejeita criação de imposto para país

Novo líder do PSDB na Câmara, o deputado federal Antonio Imbassahy (PSDB) disse que o partido vai, em 2016, ajudar na reconstrução da economia no País, mas que não há a menor chance de apoiar projetos que impliquem aumento de impostos, como a recriação da CPMF.

Mesmo sinalizando que deseja cooperar com soluções para tirar a economia da crise, Imbassahy voltou a pedir o impeachment da presidente Dilma Rousseff (PT). Segundo ele, o processo ganhará fôlego este ano.

"Se engana quem pensa que o impeachment morreu", disse o parlamentar no feriado de Carnaval. O processo contra Dilma está interrompido desde dezembro, com a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) de invalidar a eleição da chapa avulsa para comissão especial que analisará o pedido.

Para Imbassahy, na medida em que a comissão especial que vai analisar o impedimento da presidente for instalada, haverá um reaquecimento natural do movimento pró-impeachment, sobretudo por conta do desempenho da economia.

"Lamentavelmente a economia vai estar pior, o desemprego vai aumentar, por conta dessa incompetência, dessa roubalheira toda que o PT instalou no Brasil, e (o impeachment) vai, realmente, ganhar musculatura", aposta o parlamentar.

Pela segunda vez reconduzido à liderança do PSDB na Câmara dos Deputados, Imbassahy avalia que a presidente se encontra em uma situação de bastante fragilidade.

Não só, segundo ele, pela acusação de ter cometido crime de responsabilidade com as "pedaladas fiscais" (reteve pagamentos a bancos públicos para bancar programas sociais e, assim, melhorar artificialmente as contas). Mas, também, por supostas irregularidades cometidas por ela na eleição de 2014, as quais são investigadas pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Indagado sobre a situação dos presidentes da Câmara e do Senado, Eduardo Cunha (PMDB-RJ) e Renan Calheiros (PMDB-AL), ambos processados pelo STF, Imbassahy admitiu ser um complicador para o Congresso neste ano.

Quanto às denúncias da Lava Jato contra o ex-presidente Lula, sobre a reforma pela OAS de um sítio em Atibaia(SP), Imbassahy limitou-se a dizer que este não é assunto a ser tratado pelo Congresso. "É um caso a ser explicado pelo ex-presidente ao Ministério Público e à Polícia Federal".

