Imagens revelam troca de dinheiro entre JBS e enviados de Aécio e Temer

Imagens feitas pela Polícia Federal (PF) mostra enviados do Presidente Michel Temer e do senador Aécio Neves (PSDB-MG) recebendo dinheiro do diretor de relações institucionais da JBS, Ricardo Saud. As fotos foram divulgadas pelo jornalista Lauro Jardim, em sua coluna no jornal O Globo.

No registro, do dia 7 de março, o deputado federal Rodrigo Rocha Loures (PMDB-PR), ex-assessor de Temer, se encontra com Saud no café IL Barista, no shopping Vila Olímpia, zona oeste de São Paulo. Depois, seguem para o restaurante Pecorino, ainda no shopping. Segundo o jornal, essa mudança de local seria uma estratégia do deputado peemedebista para despistar de qualquer suspeita.

Após meia hora no estabelecimento, os dois vão ao estacionamento, onde Ricardo Saud guardava uma mala dentro de um carro. As imagens mostram R$ 500 mil em notas de R$ 50 dentro da mala.

Em uma outra situação, a PF filmou o primo de Aécio, Frederico Pacheco de Medeiros, recebendo R$ 1,5 milhão de um total de R$ 2 milhões que teriam sido solicitados pelo senador aos donos da JBS. A entrega ocorreu em 28 de abril.

