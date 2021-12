Ilhas de Salvador terão população vacinada e podem receber evento-teste

O prefeito de Salvador Bruno Reis (DEM) voltou a falar sobre o intuito de realizar um evento-teste na capital no mês de julho, que sirva como indicativo para a realização do Réveillon e do Carnaval de 2022.

De acordo com o gestor, a possibilidade está sendo estudada, com a participação da Fiocruz, para medir a eficiência da vacinação em grupos específicos. Para isso, a prefeitura irá vacinar, com o imunizante da Janssen, em dose única, toda a população acima de 18 anos das ilhas de Maré, Frades e Bom Jesus dos Passos, o que ocorre já a partir da próxima quinta-feira, 1.

Um dos estudos divulgados pela Fiocruz, na cidade de Botucatu em São Paulo, mostrou uma redução de 71% dos casos da doença em seis semanas após a vacinação em massa da população da cidade.

Na última semana, após críticas pelo anúncio da pretensão de realizar um evento-teste, a prefeitura divulgou nota afirmando que "a realização do experimento deve contribuir para a avaliação geral e aprovação de um futuro protocolo para a retomada gradual e responsável do setor de eventos", algo reiterado por Bruno.

"Eu disse que no que dependesse do prefeito nós faríamos Réveillon e Carnaval ano que vem. O que eu disse claramente, foi que se chegar ao dia 15 de julho e não houver aumento de casos, a prefeitura iria realizar um evento teste ainda em julho. Com a vacinação da população das ilhas, nós estamos conversando com a Fiocruz para, se houver interesse mútuo, fazer um estudo em relação ao evento e ver a efetividade das vacinas e se elas nos dão condição de realizar outros eventos com segurança", afirmou.

adblock ativo