Ida de Genoino para o regime aberto será decidida nesta 3ª

A ida do ex-deputado federal José Genoino, condenado no processo do mensalão, do regime semiaberto para o aberto será decidida nesta terça-feira, 12, em audiência na Vara de Execuções de Penas e Medidas Alternativas (Vepema) do Distrito Federal.

Nesta manhã, chegou ao Fórum onde funciona a Vepema o ex-tesoureiro do PL, Jacinto Lamas. Assim como Genoino, Lamas também deve ir para o regime aberto. Ambos cumprirão o restante de suas penas em regime domiciliar.

Nas audiências desta terça, o juiz explicará aos condenados as regras para o cumprimento da pena no regime aberto. Entre as obrigações está a de os condenados não se encontrarem com outras pessoas que também cumprem pena, de qualquer caso, não só do mensalão. Eles também estarão proibidos de frequentar bares e prostíbulos.

Apesar de as audiências dessa natureza serem normalmente públicas, hoje o juiz resolveu restringir o acesso apenas aos condenados e seus advogados. Os jornalistas presentes não podem presenciar as reuniões.

