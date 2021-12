Ibope/Estadão/TV Globo: Lula lidera com 37%; Bolsonaro aparece em seguida com 18%

Mesmo preso e condenado na Operação Lava Jato, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva lidera, com 37%, as intenções de voto para o primeiro turno da eleição presidencial em pesquisa Ibope/Estadão/TV Globo divulgada nesta segunda-feira, 20. O candidato Jair Bolsonaro (PSL) aparece em segundo lugar no cenário, com 18% da preferência do eleitorado.

A pesquisa foi feita entre os dias 17 a 19 de agosto, após o PT registrar a candidatura de Lula e os demais partidos também solicitarem o registro de suas candidaturas no Tribunal Superior Eleitoral (TSE). O período também representa a primeira pesquisa do Ibope feita após começar o período oficial da campanha eleitoral.

No cenário em que Lula é apresentado como candidato, o terceiro lugar é disputado por quatro candidatos. Marina Silva (Rede), com 6%, Ciro Gomes (PDT), com 5%, Geraldo Alckmin (PSDB), com 5%, e Alvaro Dias (Podemos), com 3%, estão empatados tecnicamente no levantamento.

Eymael (DC), Guilherme Boulos (PSOL), Henrique Meirelles (MDB) e João Amoêdo (Novo) têm 1% das intenções de voto no cenário. Considerando a margem de erro, esses candidatos estão empatados tecnicamente com Alvaro Dias. Cabo Daciolo (Patriota), Vera Lúcia (PSTU) e João Goulart Filho (PPL) não pontuaram.

Espontânea

Na pesquisa espontânea, em que os nomes dos candidatos não são apresentados ao eleitor, o ex-presidente Lula lidera o cenário com 28% das intenções de voto. Em segundo lugar, Jair Bolsonaro é citado espontaneamente por 15% dos eleitores ouvidos no levantamento. Ciro Gomes e Geraldo Alckmin registram 2% das intenções de voto no mesmo cenário. Alvaro Dias e Marina Silva têm 1%. Os demais candidatos ao Planalto não pontuaram no levantamento espontâneo.

Votos válidos

Considerando apenas os votos válidos, ou seja, sem brancos, nulos e indecisos, o ex-presidente Lula tem 47% da preferência do eleitorado, segundo o Ibope. Jair Bolsonaro pontua com 23% nesse cenário, seguido por Marina Silva (8%), Geraldo Alckmin (7%), Giro Gomes (6%) e Alvaro Dias (4%).

Na possibilidade de Fernando Haddad ser o candidato do PT, Bolsonaro tem 32% dos votos válidos. Marina Silva aparece em segundo lugar, com 20%. Ciro Gomes tem 14% dos votos válidos, seguido por Geraldo Alckmin (12%), Alvaro Dias (6%) e Fernando Haddad (6%).

O Ibope ouviu 2.002 pessoas em 142 municípios de 17 a 19 de agosto. A margem de erro é de 2 pontos porcentuais para mais ou para menos, considerando um intervalo de confiança de 95%. O levantamento está registrado no TSE sob o número BR-01665/2018.

