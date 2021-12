Ibope aponta que 55% não votariam em Lula nas eleições 2018

O percentual de eleitores que não votaria de jeito nenhum no ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, na eleição à presidência da República em 2018, aumentou de 33% (maio de 2014) para 55%, segundo dados da pesquisa Ibope divulgada nesta segunda-feira, 26,

O levantamento, que foi feito entre os dias 17 e 21 de outubro, também testou os tucanos Aécio Neves, Geraldo Alckmin e José Serra, além de Marina Silva (Rede) e Ciro Gomes (PDT).

Lula foi quem obteve a maior rejeição, embora outros candidatos também apresentem aumento. Conforme o Ibope, cresceu o percentual dos que não votariam de jeito nenhum em Aécio (de 42% para 47% em um ano), em Marina (de 31% para 50% em um ano) e em Serra (de 47% para 54% em dois anos). Não há comparativo para a rejeição a Alckmin e a Ciro Gomes, ambos com rejeição atual de 52%.

Apesar disso, a taxa dos que dizem que votariam com certeza no petista ainda é a maior que a de todos os seus rivais (23%; era 33, em maio de 2014). Em segundo lugar vem Aécio com 15%, seguido de Marina, com 11%. Serra tem 8%, Alckmin, 7%, e Ciro, 4%.

Se a eleição fosse hoje - levando em consideração o potencial de votos, que é soma de eleitores que votariam neles com certeza ou poderia votar - teríamos um empate técnico entre Aécio (42%) e Lula (41%). Marina aparece em terceiro com 39% das intenções de votos. Serra e Alckmin aparecem com 32% e 30%, respectivamente. Ciro tem 20%.

Ciro também é o mais desconhecido para os eleitores (24%). Alckmin vem logo em seguida com 19%. Aécio (9%), Marina (10%) e Serra (11%) têm índices muito próximos. Apenas 2% dizem não conhecer Lula.

