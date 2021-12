Ibope: 69% acham governo de Dilma "ruim" ou "péssimo"

A avaliação do governo da presidente Dilma Rousseff (PT) teve uma leve oscilação. De acordo com pesquisa do Ibope, divulgada nesta quarta-feira, 30, 10% dos entrevistados consideram a gestão da petista "ótima" ou "boa" e 69% acham "ruim" ou "péssima".

Contudo, com a margem de erro de dois pontos para mais ou menos, não houve mudança relevante em relação ao questionamento feito em dezembro de 2015, quando 9% dos entrevistados disseram que aprovavam o governo e 70% consideravam a gestão de Dilma "ruim" ou "péssima".

O levantamento foi encomendado pela Confederação Nacional da Indústria (CNI) e foi realizado entre 17 e 20 deste mês, ouvindo 2.002 pessoas em 142 municípios.

"Maneira de governar"

O levantamento ainda indica que 82% dos participantes desaprovam a "maneira de governar" da petista e 14% aprovam. O Ibope ainda questionou a confiança na presidente, sendo que 18% disseram que confiam e 80%, não.

Para 80% dos entrevistados, o segundo mandato de Dilma é "pior" do que o primeiro, enquanto 16% acham que está "igual".

adblock ativo