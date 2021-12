Huck se encontra com ACM Neto e Mendonça Filho visando 2018

O apresentador Luciano Huck (TV Globo) se encontrou com lideranças do DEM para estudar uma possível filiação ao partido. No encontro, segundo o jornal "O Globo" desta quarta-feira, 27, estavam o prefeito de Salvador, ACM Neto (DEM-BA), e o ministro da Educação, Mendonça Filho (DEM-PE).

A conversa ocorreu no mesmo dia em que a cúpula do DEM jantou com o prefeito de São Paulo, João Doria (PSDB), que é cotado para ser candidato à Presidência da República em 2018. Ainda segundo o jornal carioca, além deste encontro com Huck, outros dois já aconteceram nos últimos meses.

Ainda site "O Globo", integrantes do DEM, presentes na negociação, teriam dito que está sendo discutida, nestas conversas com o apresentador, a possibilidade dele se filiar e também sair candidato à presidente no próximo ano. Apesar disso, não há nada fechado neste cenário.

Huck também não comenta em público esta possibilidade, apesar de confirmar a presença no encontro. Ele disse que, no evento, não teria sido falado sobre integrar ao partido de Neto. O prazo para filiação se encerra em abril de 2018.

adblock ativo