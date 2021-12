Homem fantasiado de Thor acompanha depoimento de Eike no Rio

A chegada do empresário Eike Batista para depor na sede da Polícia Federal, no Rio, atraiu dezenas de curiosos na tarde desta terça-feira, 31. Mas nenhum deles chamou tanta atenção quanto um homem fantasiado de Thor, o deus do trovão na mitologia nórdica, em sua versão das histórias em quadrinhos. Um dos filhos do empresário preso na última segunda-feira, 30, na Operação Eficiência tem o mesmo nome.

O Thor que foi à Polícia Federal se chama Danilo de Andrade e tem 28 anos, três a mais do que o Batista. E jura que sua presença lá foi mera coincidência. "Eu faço cosplay de Thor há quatro anos, e venho ao Boulevard Olímpico às terças, sábados e domingo", contou. Nesta terça-feira, ele estava acompanhado de outros super-heróis: The Flash, Homem-Aranha e do Naruto.

Andrade (ou Thor) disse que decidiu ir à Superintendência da PF, que fica justamente na região do boulevard, apenas minutos antes da chegada de Eike Batista, quando soube que o empresário iria depor. Ele elogiou o trabalho dos federais. "Muita gente reclamou de 2016, que deu um monte de coisa errada. Agora estão prendendo os graúdos", comentou.

Ele também mandou uma mensagem de apoio a Thor, o Batista. "Imagino que para um filho seja muito difícil ver essa situação, mas espero que ele dê o apoio necessário ao pai."

