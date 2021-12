Holding dos donos da Friboi fecha acordo de leniência e vai pagar R$ 10,3 bi

A Operação Greenfield e procuradores do Ministério Público Federal (MPF) fecharam na noite de terça-feira, 30, o acordo de leniência com a holding J&F, dos irmãos Joesley e Wesley Batista, proprietários do frigorífico Friboi. O grupo pagará R$ 10,3 bilhões em 25 anos.

A leniência é uma espécie de colaboração premiada para pessoas jurídicas. Segundo o MPF, é o maior acordo da história mundial. A Odebrecht se comprometeu a pagar R$ 8 bilhões em 23 anos, com ressarcimentos para o Brasil, a Suíça e os Estados Unidos.

O acordo de leniência estava em negociação e havia travado - o MPF pedira inicialmente R$ 11,2 bilhões a serem pagos em dez anos, mas o grupo havia ofertado R$ 1,4 bilhão no dia 19 deste mês. As tratativas foram então retomadas.

Na terça, a força-tarefa das Operações Greenfield, Sépsis e Cui Bono, associada aos procuradores das Operações Bullish e Carne Fraca, e o Grupo J&F chegaram ao acordo. Ainda falta a assinatura.

O valor será restituído em razão dos atos praticados pelas empresas da holding e estão sob investigação.

Do total, R$ 8 bilhões serão destinados a Funcef (25%), Petros (25%), BNDES (25%), União (12,5%), FGTS (6,25) e Caixa Econômica Federal (6,25%).

O restante da multa, R$ 2,3 bilhões, será pago por meio de projetos sociais. Corrigido pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), o valor pode chegar a R$ 20 bilhões. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

adblock ativo