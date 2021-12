Hirs usa tese de ex-corregedora como defesa

O presidente do Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA), Mario Alberto Hirs, e a desembargadora Telma Britto, vão usar argumento da ministra Eliana Calmon, ex-corregedora do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), para se defender das acusações que levaram ao afastamento de ambos de seus cargos.



O advogado de defesa dos magistrados, Emiliano Aguiar, afirmou para A TARDE que entrará com mandado de segurança no Superior Tribunal de Justiça (STJ) nos próximos dias. Ele pedirá retorno dos magistrados ao TJ-BA e vai negar irregularidades.



Um dos principais argumentos da defesa é justamente o voto da ministra Eliana Calmon, proferido na sessão de 30 de setembro de 2013 no Superior Tribunal de Justiça.



Logo no início do voto, a ministra afirma que há jurisprudência no STJ em relação à ação com trânsito em julgado (quando não cabe mais recurso). Diz que não cabe instrumento de impugnação de decisão judicial para provocar rediscussão a respeito dos cálculos que ensejem requisição de pagamento de precatórios (dívidas do poder públicos a pessoas fisicas ou juridicas).



Isso quer dizer, afirma Aguiar, que o STJ teve entendimento diferente do CNJ em relação à ação transitada em julgado de precatórios, o que abre um precedente de insegurança jurídica.



"Ou a ministra Eliana está correta, portanto, estão corretos os desembargadores Mario Hirs e Telma Britto. Ou, se eles estão errados, que a ministra Eliana Calmon seja processada também", diz.

No documento, a ministra nega um embargo de declaração solicitado pela Prefeitura de Salvador para rever o cálculo dos precatórios da Beira Mar Construções e Incorporações Ltda, um dos oito precatórios questionados pelo CNJ. A empresa ganhou direito a R$ 291 milhões.

