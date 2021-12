Hirs permanece fora do cargo e não conduz eleição do TJ-BA

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Luís Roberto Barroso pediu nesta terça-feira, 19, informações ao Conselho Nacional de Justiça (CNJ) para decidir se acata ou não a liminar requerida pelo presidente afastado do Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA), Mário Alberto Hirs, e a desembargadora Telma Brito, também afastada. Eles pedem o retorno às suas funções. O CNJ tem dez dias para responder ao ministro.

Com isso, os dois desembargadores não poderão participar da sessão da manhã desta quarta-feira, 20, que vai eleger o presidente do TJ-BA para o biênio 2014 e 2015.



Em mandado de segurança, Hirs e Telma pedem a suspensão do afastamento dos respectivos cargos, como decidiu o CNJ, há 15 dias, ao julgar processo administrativo por supostos irregularidades na administração e no pagamentos de precatórios. O CNJ acusa prejuízo de R$ 448 milhões ao erário.



"Nós aguardávamos a decisão hoje (ontem), mas o ministro foi mais prudente e preferiu pedir as informações do CNJ", disse Hirs.



O magistrado afirma que não haverá prejuízo para a arbitragem do recurso. "Não interfere. Ele (Barroso) poderá até ter uma certeza maior de que o que nós dissemos é a verdade".



Prudência



Na avaliação do advogado Emiliano Aguiar, que em Brasília defende os desembargadores, o pedido de informação está previsto em lei e é uma questão de prudência, em respeito ao órgão que poderá ser alcançado com esta decisão, no caso o CNJ.



"No meu entendimento isso só vai permitir melhor análise do caso pelo ministro Barroso", explicou Aguiar. O advogado reafirma que os fundamentos técnicos da decisão do CNJ são equivocados.



Indagado se o ministro Barroso deve ser rápido no seu parecer, tão logo receba as informações do CNJ, Aguiar disse que o ministro deverá apreciar no tempo que for necessário. "Mas ele sabe, neste caso, tem a gravidade do afastamento de um presidente de tribunal estadual".



Na expectativa de que a liminar fosse deferida ontem, Hirs se manteve recolhido. Pessoas próximas informaram que ele recebeu a visita de magistrados e, mesmo afastado das funções, acompanhou a movimentação em torno do pleito de hoje (leia abaixo).



Funcionários próximo ao desembargador contaram que já estava em curso uma homenagem para o seu retorno e o de Telma Britto. Ficaram desapontados.

adblock ativo