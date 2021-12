Henrique Alves pede exoneração do cargo de ministro do Turismo

O ministro do Turismo, Henrique Eduardo Alves (PMDB-RN), pediu exoneração do cargo. O documento foi distribuído nesta segunda-feira, 28, na presidência do PMDB. A decisão ocorre um dia antes de o partido se reunir para decidir sobre o rompimento com o governo federal. Procurado, Alves não atendeu às ligações da reportagem.

Na carta endereçada à presidente Dilma Rousseff, em que pede exoneração do cargo, Henrique Alves alega que o diálogo "se exauriu" e diz que o PMDB está diante do desafio de escolher seu caminho, "sob a presidência do meu companheiro de tantas lutas, Michel Temer".

Aclamação

Hoje, Temer e o presidente do Senado, Renan Calheiros (PMDB-AL), chegaram a um acordo para que a decisão do Diretório Nacional do PMDB amanhã, que sacramentará o desembarque da legenda do governo federal, seja feita por "aclamação".

Os acertos entre Temer e Renan têm como objetivo dirimir qualquer desgaste à cúpula da legenda após uma decisão do diretório nacional. Em não havendo votação, mas apenas uma sinalização simbólica por parte dos delegados presentes, não há como se contabilizar o tamanho dos possíveis apoios que poderiam ser dados ao governo.

