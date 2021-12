Hashtags 'ImpeachmentDay' e 'TchauQueridaDay' dominam redes sociais

Com a votação do impeachment da presidente Dilma Rousseff marcada para começar na manhã desta quarta-feira, 11, no plenário do Senado, usuários de redes sociais se manifestam a favor ou contra o afastamento. Desde as 6h, a hashtag "ImpeachmentDay" já estava entre as mais usadas no Twitter. Até as 9h40, mais de 5,8 mil mensagens estavam marcadas com o assunto.

Outras hashtags em destaque incluem "TchauQueridaDay", em 7,1 mil tweets, "AnulaTeori", em 7,3 mil mensagens em alusão ao julgamento do pedido da Advocacia-Geral da União, "Bom Dilma", em 1,6 mil publicações, e "GolpeDay", com número não revelado. A tendência, segundo o Placar do Impeachment, é que os senadores aprovem a saída da presidente.

Os termos "Impeachment" e "Palácio do Planalto" também estão entre os mais escritos nesta manhã no Facebook.

