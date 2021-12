Hashtag #SOSCoupInBrazil denuncia 'golpe' no Brasil

Enquanto a presidente Dilma Rousseff (PT) participa da cerimônia de assinatura do Acordo de Paris, em Nova Iorque, nos EUA, internautas fazem uma campanha de apoio a petista nas redes sociais. A hashtag #SOSCoupInBrazil (Socorro, golpe no Brasil) é o assunto mais comentado no Twitter e teve mais de 65 mil tweets até as 11h30 desta sexta-feira, 22.

Existia uma expectativa que a petista falasse que era vítima de uma tentativa da "golpe" durante o evento na sede da Organização das Nações Unidas (ONU), mas essa previsão acabou não se criticando. Dilma chegou a citar o "grave momento que o país vive", mas omitiu o termo "golpe". Ela também não falou diretamente sobre o processo de impeachment contra ela, que é analisado no Senado brasileiro.

Após as especulações de que Dilma falaria em "golpe", políticos da oposição e até ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) criticaram essa possibilidade, alegando que seria um "equívoco" da presidente e isso poderia ter um impacto negativo na economia do país.

Repercussão

O discurso de Dilma ignorando as palavras "golpe" e "impeachment" foi elogiado por internautas nas redes sociais. "Dilma na ONU agiu com a grandeza de uma Chefe de Estado! Reafirmou a Democracia e conclamou o povo contra os retrocessos!", disse uma usuária do Twitter. "Fala de Dilma foi na medida do que era necessário no plenário, golpe está sendo denunciado nas reuniões ao longo do dia", comentou um internauta. Outra disse: "Dilma sinaliza a importância da mobilização em defesa democracia. Foi sutil, mas passou o recado!".

