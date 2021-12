Hackers invadem portal da Assembleia Legislativa da Bahia

O portal da Assembleia Legislativa da Bahia foi retirado do ar após ser invadido por hackers, neste domingo, 16. Na página, o internauta, até pelo menos as 14h, uma foto da presidente Dilma Rousseff, durante seu discurso de abertura da Copa das Confederações.

Abaixo, frases como "porque nosso governo anda agredindo tanto o povo? afinal o que fizemos de tão ruim ?" e xingamentos.

Na sequência da página, também havia fotos dos ataques da polícia atirando e jogando spray de pimenta em manifestantes. Os hackers também postaram foto da jornalista da Folha atingida por uma bala de borracha no olho direito.

Os autores do ataque se identificaram como AnonCyber & CyberGhosts. No topo, a frase: "Abaixo a ditadura moderna, liberdade de expressão!!! Mídia honesta já!!!".

Sobre a presidente Dilma, mais críticas: "que se dane a copa do mundo. eu não vou fingir para "inglês" ver, e você DILMA? porque chateada com vaias? seu governo não vale 1% do nosso sangue e impostos!!".

A assessoria de Comunicação da Assembleia informou que o Departamento de Tecnologia foi acionado para remover a página hackeada. Nesta segunda-feira, 17, ainda segundo a assessoria, o Departamento Jurídico da Alba tomaria as providências legais contra os invasores.

