Hackers invadem página oficial da Odebrecht

A página oficial da construtora Odebrecht na internet foi invadida durante a madrugada desta quinta-feira, 10, por um grupo de hackers brasileiros. Os ativistas substituíram o site da empresa por uma mensagem em que dizem que "nada foi roubado ou deletado", e ainda pedem que representantes da Odebrecht "parem de roubar", em um texto abaixo de uma imagem que traz a insígnia da Polícia Federal e referências à Operação Lava Jato.



Até as 7h desta quinta-feira, 10, a página oficial da empresa não havia voltado ao ar. O ataque é reivindicado na mensagem pelo grupo hacker ProtoWave, que inclusive deixou disponíveis suas páginas em redes sociais.



Em sua página no Facebook, o grupo assume que invadiu a página e ainda demonstra apoio à atuação da Polícia Federal. "Odebrecht, principal empresa ligada ao esquema de corrupção da Petrobras, foi invadida por nós", diz a mensagem do grupo. "Salve Polícia Federal, tamo junto seus vacilões!"



De acordo com a assinatura que o ProtoWave deixou na página invadida, ao menos 12 pessoas devem fazer parte do grupo. Não está claro se mais de uma pessoa participou efetivamente do ataque ou se o site foi invadido apenas por um hacker, que assina como "Kryptonet".

Por volta das 8h30 o site da construtora ainda estava fora, exibindo apenas a logomarca da empresa.

A construtora Odebrecht confirmou, por meio de nota enviada à imprensa, a invasão de seu site na madrugada desta quinta-feira, 10, por hackers. A empresa informou que o endereço foi retirado imediatamente do ar, quando detectada a invasão, "para realizar os devidos ajustes", e que os demais sites institucionais da Organização Odebrecht, e seus sistemas corporativos "estão funcionando normalmente de forma segura". A Odebrecht repudiou ainda "ações violentas e criminosas como essa e tomará as medidas cabíveis".





